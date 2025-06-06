Аварийный выброс водогазовой смеси произошел на месторождении Толкын в пятницу в Мангистауской области. Об этом передает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на данные ДЧС.
По данным ведомства, инцидент происходит на скважине № 57 месторождения, которое разрабатывает ТОО Varro Operating Group — дочка принадлежащего казахстанскому бизнесмену Кенесу Ракишеву холдинга Fincraft Group.
По предварительным данным, никто не пострадал. Сам выброс смеси продолжается, отметили в ведомстве. В ликвидации аварии участвуют 10 единиц техники, 32 сотрудника и один беспилотный летательный аппарат ДЧС региона, а также специалисты и оборудование подрядных организаций.
Ситуация находится под постоянным контролем, приняты все меры безопасности, заверили в ДЧС. Varro Operating Group, по данным с сайта компании, зарегистрирована 2022 года и специализируется на разработке и добыче углеводородов. 6 октября 2022 года компания получила контракт № 5113-УВС на добычу углеводородов на месторождении Толкын сроком на 25 лет (до 2047 года).
Varro Operating Group также управляет Боранкольским газоперерабатывающим заводом.
Месторождение Толкын расположено в Бейнеуском районе, на границе с Атырауской областью. Ближайшие населенные пункты — железнодорожная станция Опорная (15 км), поселок Сарыкамыс (50 км) и рабочий поселок Тенгиз (70 км). Областные центры — Актау (600 км) и Атырау (320 км). Площадь месторождения составляет 49 км².