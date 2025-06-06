Выброс водогазовой смеси произошел на месторождении Толкын

Ситуация находится под постоянным контролем, приняты все меры безопасности, заверили в ДЧС. Varro Operating Group, по данным с сайта компании, зарегистрирована 2022 года и специализируется на разработке и добыче углеводородов. 6 октября 2022 года компания получила контракт № 5113-УВС на добычу углеводородов на месторождении Толкын сроком на 25 лет (до 2047 года).