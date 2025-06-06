Решил доказать, кто в паре главный: Под Ростовом женатого мужчину подозревают в похищении любовницы

Как позже расскажет на допросе дончанка, она работает продавцом в местном продуктовом магазине уже три года. Именно там она и познакомилась с грузчиком. Между ними вспыхнул яркий роман. Три года Анатолий тайком от жены ходил в гости к Елене. Однако в конце мая та впервые не пустила его к себе. Со слов женщины, Анатолий был пьян, и она его так «проучила».