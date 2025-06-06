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Решил доказать, кто в паре главный: Под Ростовом женатого мужчину подозревают в похищении любовницы

Под Ростовом мужчина два дня держал любовницу в автомобиле, чтобы «проучить».

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Источник: Комсомольская правда

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области трехлетние отношения любовников-коллег закончились крахом. После того как Елена не впустила в гости 39-летнего Анатолия, тот жестоко отомстил.

Как позже расскажет на допросе дончанка, она работает продавцом в местном продуктовом магазине уже три года. Именно там она и познакомилась с грузчиком. Между ними вспыхнул яркий роман. Три года Анатолий тайком от жены ходил в гости к Елене. Однако в конце мая та впервые не пустила его к себе. Со слов женщины, Анатолий был пьян, и она его так «проучила».

На следующий день пара вновь встретилась. Мужчина заехал за Еленой якобы для того, чтобы отвезти ее на работу. Но вместо этого он, по предварительным данным, свернул в другую сторону.

Анатолий, по версии следствия, вывез женщину в безлюдное место на берегу реки и удерживал ее там около двух суток.

По словам женщины, больше двух суток любовник не выпускал ее из автомобиля и бил. После случившегося ей пришлось пешком возвращаться в город. Женщина написала заявление в полицию.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, он уже задержан сотрудниками уголовного розыска.

— В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Незаконное лишение свободы», — прокомментировали в донском главке.

Если дело дойдет до суда и вину Анатолия признают, он может сесть в тюрьму на срок до трех лет.

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