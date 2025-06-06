Под Уфой произошел крупный пожар в ангаре с резиновой крошкой

Сегодня, 6 июня, в селе Нижегородка Уфимского района произошел крупный пожар на улице Предпринимателей. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
По предоставленным данным, пожар начался в металлическом ангаре с резиновой крошкой. Общая площадь возгорания достигла 450 квадратных метров. К тушению привлекли 20 огнеборцев.
О пострадавших и погибших в огне информации нет.
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