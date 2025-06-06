«Не было столько времени»: криминалист Игнатов сравнил работу ФБР и МВД в 90-е

— Нам приходилось начинать работу с чистого листа. Одно время мы опирались на опыт американского ФБР, которое уже давно работало с организованной преступностью, но у нас была своя специфика. Как минимум, у нас не было того времени, что ФБР тратило на глубокую «разработку» бандитов перед их поимкой, — вспоминает Игнатов.