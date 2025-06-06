«Не было столько времени»: криминалист Игнатов сравнил работу ФБР и МВД в 90-е

В 90-е годы сотрудникам милиции приходилось действовать максимально оперативно, в отличие от американского ФБР, которое могло тратить годы на расследование преступления. Об этом «Вечерней Москве» рассказал криминалист и подполковник милиции в отставке Михаил Игнатов, который в 90-е служил в Региональном управлении МВД по борьбе с организованной преступностью (РУБОП).
По его словам, РУБОП был создан в 1993 году для борьбы с организованной преступностью. Аналогов такого ведомства не было нигде.
— Нам приходилось начинать работу с чистого листа. Одно время мы опирались на опыт американского ФБР, которое уже давно работало с организованной преступностью, но у нас была своя специфика. Как минимум, у нас не было того времени, что ФБР тратило на глубокую «разработку» бандитов перед их поимкой, — вспоминает Игнатов.
Он пояснил, что с конца 80-х организованная преступность стала быстро разрастаться по всей России. Малейшее промедление могло привести к тому, что группировки захватят целый поселок или даже город.
— ОПГ в некоторых российских регионах настолько везде засунули свои щупальца, что был риск того, что они лет через пять захватят, например, весь город, как это было в Кущевке (Кущевская станица — прим. ВМ), — рассуждает собеседник «Вечерней Москвы».
В конце 90-х у власти всей Кущевской станицы в Краснодарском крае стояла бандитская семья Цапковых (участников их группировки называли Цапками). Милиция разгромила эту банду лишь в 2010 году, когда преступники вырезали несколько семей — за один вечер от их рук погибли 12 человек, в том числе четверо детей.