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ДТП в Минске: водитель автомобиля умер во время движения

По предварительной информации, сегодня днем 88-летний водитель Volkswagen, двигаясь по улице Кальварийской, вблизи дома № 33/15 столкнулся с автомобилями Buick и Audi. Предположительно, мужчине стало плохо во время движения. Он скончался на месте происшествия.

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля умер во время движения в Минске, в результате чего произошло ДТП. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

По предварительной информации, сегодня днем 88-летний водитель Volkswagen, двигаясь по улице Кальварийской, вблизи дома № 33/15 столкнулся с автомобилями Buick и Audi. Предположительно, мужчине стало плохо во время движения. Он скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь. -0-