ДТП в Минске: водитель автомобиля умер во время движения

По предварительной информации, сегодня днем 88-летний водитель Volkswagen, двигаясь по улице Кальварийской, вблизи дома № 33/15 столкнулся с автомобилями Buick и Audi. Предположительно, мужчине стало плохо во время движения. Он скончался на месте происшествия.