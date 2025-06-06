Присылали отцу отрезанные пальцы: дело о похищении 13-летнего Ади Шарона

— На дверце, ведущей в подвал, стоял сундук. Если бы мы на сто процентов не знали, что под ним сидит ребенок, мы бы его никогда в жизни не нашли. Мы подняли сундук, достали мальчика из подвала. У него были отрублены пальчики, все это время преступники кормили его хлебом и какими-то кильками, он весил тогда 28 килограммов. Он весь был больной, у него были вши, кожные заболевания — чего только не было, — с ужасом вспоминает Игнатов.