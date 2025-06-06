Присылали отцу отрезанные пальцы: дело о похищении 13-летнего Ади Шарона

Похищение 13-летнего израильского мальчика по имени Ади Шарон было одним из самых громких преступлений начала 2000-х. В числе следователей, которые работали над этим делом, был криминалист и подполковник милиции в отставке Михаил Игнатов. «Вечерняя Москва» узнала у него подробности расследования.
По словам Игнатова, Ади Шарона похитили в августе 2000 года. Отец ребенка был бизнесменом и владел тремя торговыми палатками на Черкизовском рынке в Москве. Предпринимателя «крышевала» чеченская ОПГ.
— Чеченцы нашли информацию, что отец Ади Шарона когда-то занимался ювелирным бизнесом и скопил большие деньги. Но они ошиблись. На самом деле мужчина работал у одного крупного ювелира наемным рабочим и получал копеечную зарплату. В итоге чеченцы похитили его сына, а от самого отца потребовали пять миллионов долларов. У него же таких денег не было никогда, — рассказал Игнатов.
Первые пару месяцев отец похищенного мальчика пытался собрать деньги для бандитов, занимал у знакомых. А в октябре мужчина обратился в милицию. Там завели уголовное дело и приступили к тщательному расследованию.
— Работа была буквально ювелирной, у нас не было права на ошибку. Мы понимали, что если где-то проколемся, мальчика убьют. Потому что, как правило, в таких случаях от заложника сразу избавлялись, отрезали ему какие-нибудь части тела и присылали их родственникам, — пояснил бывший милиционер.
Отец Ади Шарона тоже получал жуткие «посылки». По словам Игнатова, похитители на протяжении нескольких месяцев присылали отцу отрезанные пальцы его ребенка.
— Эти посылки отправляли на экспертизу, которая показывала, что пальцы отсечены от живого человека. То есть мы знали, что мальчик еще жив, — говорит бывший правоохранитель.
Спустя почти 10 месяцев кропотливой работы милиционерам наконец удалось выйти на похитителей. Оказалось, что преступники вывезли 13-летнего Ади Шерона из столицы в небольшое садовое товарищество на окраине Пензенской области. Мальчика удерживали в подвале частного дома.
Около 6:00 1 июня 2000 года оперативники вломились в дом, где прятали похищенного ребенка, и скрутили всех преступников, которые находились внутри. Одного бандита поймали, когда он пытался сбежать на машине. Всего милиционеры поймали 13 человек.
— На дверце, ведущей в подвал, стоял сундук. Если бы мы на сто процентов не знали, что под ним сидит ребенок, мы бы его никогда в жизни не нашли. Мы подняли сундук, достали мальчика из подвала. У него были отрублены пальчики, все это время преступники кормили его хлебом и какими-то кильками, он весил тогда 28 килограммов. Он весь был больной, у него были вши, кожные заболевания — чего только не было, — с ужасом вспоминает Игнатов.
Впоследствии Ади Шерона вернули отцу. Мальчик выздоровел и вырос. Сейчас он занимается музыкой, выпустил уже два альбома с песнями собственного написания. Поет он на иврите.
Также Игнатов рассказал «Вечерней Москве», чем отличалась работа милиции от работы американской ФБР в 90-е годы.