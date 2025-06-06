В Ura.ru заявили, что опасаются за жизнь своего редактора Аллаярова

В Ura.ru добавили, что масштаб обысков и жесткого отношения к Аллаярову редакции изначально был непонятен. Издание отмечает, что второго фигуранта, который якобы брал «взятку» в 20 тысяч рублей от своего племянника, отпустили домой, тогда как Аллаяров за эти же 20 тысяч рублей был отправлен в СИЗО на два месяца. Ura.ru подчеркивает, что на этом фоне появилось множество вопросов.