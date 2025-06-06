Что известно про DDoS-атаку на сайт и приложение РЖД

К 12:17 в РЖД заявили о восстановлении работы сайта и приложения, однако сохранялись проблемы с оформлением и переоформлением билетов в мобильном приложении, также в личном кабинете не отображались ранее приобретенные проездные документы. Нарушения объяснили продолжающейся атакой и высокой нагрузкой на систему. «Продажа билетов вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД», — указано в сообщении перевозчика.