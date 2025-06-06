Что известно про DDoS-атаку на сайт и приложение РЖД

6 июня сайт и мобильное приложение РЖД подверглись масштабной DDoS-атаке, сообщили в компании.
По информации РЖД, атака началась около 10:53 мск. В это время онлайн-сервисы компании перестали отвечать, однако кассы на станциях и вокзалах продолжали работу в штатном режиме. Продажа билетов не останавливалась.
К 12:17 в РЖД заявили о восстановлении работы сайта и приложения, однако сохранялись проблемы с оформлением и переоформлением билетов в мобильном приложении, также в личном кабинете не отображались ранее приобретенные проездные документы. Нарушения объяснили продолжающейся атакой и высокой нагрузкой на систему. «Продажа билетов вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД», — указано в сообщении перевозчика.
Роскомнадзор подтвердил атаку с серверов из Индонезии, США, Колумбии, Китая и Бразилии. Мощность атаки достигала 6 Гбит/с, скорость — 2,46 млн пакетов в секунду.
Отметим, что аналогичная DDoS-атака на цифровую инфраструктуру РЖД уже происходила 1 апреля.