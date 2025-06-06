Воры в законе, ОПГ и киллеры: как воровская культура захватила Россию 90-х

— Аналогов такому ведомству раньше не было, нам приходилось начинать работу с чистого листа. Одно время мы опирались на опыт американского ФБР, которое уже давно работало с организованной преступностью, но у нас была своя специфика. Как минимум, у нас не было того времени, что ФБР тратило на глубокую «разработку» бандитов перед их поимкой. ОПГ в некоторых российских регионах настолько везде засунули свои щупальца, что был риск того, что они лет через пять захватят, например, весь город, как это было в Кущевке, — рассуждает бывший сотрудник РУБОП Михаил Игнатов.