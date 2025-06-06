«Вещь неприемлемая»: Познер отреагировал на дело редактора Ura.ru Аллаярова

В тот же день представители ФСБ в пятницу, 6 июня, вновь провели оперативные мероприятия в офисе агентства Ura.ru в Екатеринбурге. По данным журналистов, они приехали к главному редактору Диане Козловой, чтобы забрать ее из редакции в качестве свидетеля по делу. При этом она осталась в здании. Вечером того же дня Аллаярова заключили под стражу.