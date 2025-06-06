88-летний водитель спровоцировал ДТП и умер за рулем в центре Минска

88-летний водитель автомобиля Volkswagen днем 6 июня, двигаясь по улице Кальварийской вблизи дома № 33/15, совершил столкновение с автомобилями Buick и Audi, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Предположительно, мужчине стало плохо за рулем, пожилой пенсионер умер на месте происшествия.
На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.
Кстати, под Лидой мужчина упал в восьмиметровый колодец, но остался жив (здесь подробности).
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