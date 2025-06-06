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88-летний водитель спровоцировал ДТП и умер за рулем в центре Минска

Возрастной водитель умер прямо за рулем 6 июня в центре Минска.

Источник: Комсомольская правда

88-летний водитель автомобиля Volkswagen днем 6 июня, двигаясь по улице Кальварийской вблизи дома № 33/15, совершил столкновение с автомобилями Buick и Audi, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Предположительно, мужчине стало плохо за рулем, пожилой пенсионер умер на месте происшествия.

На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.

Кстати, под Лидой мужчина упал в восьмиметровый колодец, но остался жив (здесь подробности).

Мы писали, что Минздрав рассказал родителям умершей в Ельской больнице девочки о ходе служебного расследования.