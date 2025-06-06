Туристка пошла в поход с отцом и бесследно исчезла при странных обстоятельствах

Туристка из США отправилась в поход с отцом и пропала при загадочных обстоятельствах. О происшествии сообщает NewsNation со ссылкой на отчет Департамента рыболовства и дикой природы штата Мэн.
58-летний житель Нью-Йорка и его 28-летняя дочь Эстер приехали в кемпинг в государственном парке Бакстер, знаменитом непростыми пешими маршрутами в горах.
Утром 1 июня они отправились на вершину горы Катадин, где бесследно исчезли.
Масштабные поиски двух путешественников начали смотрители парка после того, как на следующий день заметили их машину на стоянке.
Мужчину удалось найти неподалеку от горной вершины, он умер. Его дочь до сих пор не нашли.
Ранее сообщалось, что в Мексике участились случаи похищений иностранных туристов ради получения выкупа. С похитителями отдыхающие знакомятся в приложениях и отправляются с ними на свидание, а после этого бесследно исчезают.