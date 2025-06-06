Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Белый дом требует от Сената смягчения санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа добивается от Сената смягчения санкций против РФ. Об этом сообщают источники.

Белый дом стремится наладить диалог с Москвой.

Администрация президента США Дональда Трампа добивается от Сената смягчения санкций против РФ. Об этом сообщают источники.

«Белый дом пытается давить на сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов в РФ), чтобы тот значительно смягчил свой законопроект о санкциях против России», — передает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Уточняется, что Трамп стремится наладить диалог с Москвой.

Ранее Трамп обратился к сенаторам-республиканцам с просьбой пока не выносить на голосование законопроект о расширении санкций против России, включая введение рестрикций в отношении третьих стран. Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Сенат в апреле двухпартийной группой законодателей. Документ предусматривает введение так называемых вторичных санкций против торговых партнеров России, а также установление импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы.