WSJ: Белый дом требует от Сената смягчения санкций против России

Белый дом стремится наладить диалог с Москвой.
Администрация президента США Дональда Трампа добивается от Сената смягчения санкций против РФ. Об этом сообщают источники.
«Белый дом пытается давить на сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов в РФ), чтобы тот значительно смягчил свой законопроект о санкциях против России», — передает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Уточняется, что Трамп стремится наладить диалог с Москвой.
Ранее Трамп обратился к сенаторам-республиканцам с просьбой пока не выносить на голосование законопроект о расширении санкций против России, включая введение рестрикций в отношении третьих стран. Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Сенат в апреле двухпартийной группой законодателей. Документ предусматривает введение так называемых вторичных санкций против торговых партнеров России, а также установление импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы.