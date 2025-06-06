С уничтожением независимых медиа связал обыски в URA.RU тюменский политолог Березин

«Кто мешает ввести статью о фейках о деятельности правоохранительных органов, о фейках о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Вполне возможно, что такие статьи появятся, тогда, совсем ничего не надо будет никому объяснять и доказывать. Это процесс, который начался, а когда он закончится и чем, — мы пока можем только гадать. Тренд понятен: уничтожение независимых медиа», — уверен Лев Березин.