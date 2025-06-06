С уничтожением независимых медиа связал обыски в URA.RU тюменский политолог Березин

Обыски в URA.RU прокомментировал независимый политолог Лев Березин.
Независимый тюменский политолог Лев Березин охарактеризовал обыски в редакции URA.RU и уголовное дело редактора агентства Дениса Аллаярова, отправленного в СИЗО на два месяца, как следствие уничтожения независимых медиа. Мнением он поделился в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Идет уничтожение последних очагов независимых медиа», — считает Березин. Эксперт называет URA.RU «единственным медиа с более-менее системной подачей информации» в регионах «тюменской матрешки» и Свердловской области. По словам политолога, в деле Аллаярова важны не предлоги в виде обвинения во взятке, а существо проблемы.
«Кто мешает ввести статью о фейках о деятельности правоохранительных органов, о фейках о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Вполне возможно, что такие статьи появятся, тогда, совсем ничего не надо будет никому объяснять и доказывать. Это процесс, который начался, а когда он закончится и чем, — мы пока можем только гадать. Тренд понятен: уничтожение независимых медиа», — уверен Лев Березин.
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в отношении Аллаярова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 4 августа включительно. Сам журналист заявил, что осуществлял исключительно профессиональные обязанности. Адвокаты редактора сообщили о намерении обжаловать принятое судом решение, настаивая на том, что обвинения во взяточничестве являются провокацией и не подкреплены доказательствами. Защита связывает уголовное преследование Аллаярова с его профессиональной деятельностью.