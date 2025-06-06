Зеленский планирует встретиться с Трампом на полях саммита G7

Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в Канаде.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с американских лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7, который пройдет в Канаде. Об этом сообщают западные СМИ.
«Наш визит в Вашингтон был, в частности, подготовкой к встрече Зеленского и Трампа на полях саммита G7 в Канаде», — процитировало главу офиса президента Украины Андрея Ермака агентство Bloomberg. По сведениям издания, делегация из Киева провела ряд переговоров с представителями американской администрации. Предстоящий саммит состоится в городе Кананаскис.
Как сообщало URA.RU ранее, в мае Зеленского впервые не планировали приглашать на саммит НАТО в Гааге из-за опасений конфликта с Трампом, который выступает против членства Украины в альянсе. Позднее стало известно, что Зеленского вероятно, позовут на саммит, однако в рабочих встречах он участвовать не будет.