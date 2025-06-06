Зеленский планирует встретиться с Трампом на полях саммита G7

Как сообщало URA.RU ранее, в мае Зеленского впервые не планировали приглашать на саммит НАТО в Гааге из-за опасений конфликта с Трампом, который выступает против членства Украины в альянсе. Позднее стало известно, что Зеленского вероятно, позовут на саммит, однако в рабочих встречах он участвовать не будет.