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Маск оценил шутку Медведева про готовность помирить его с Трампом

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на ироничное заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в социальной сети X. Медведев выразил готовность России выступить посредником для урегулирования отношений между Маском и бывшим президентом США Дональдом Трампом в обмен на акции компании Starlink.

Маск поставил эмодзи на пост Медведева.

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на ироничное заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в социальной сети X. Медведев выразил готовность России выступить посредником для урегулирования отношений между Маском и бывшим президентом США Дональдом Трампом в обмен на акции компании Starlink.

В ответ на публикацию российской стороны Илон Маск оставил комментарий с эмодзи, выражающим смех до слез. Публикация Медведева была сделана в соцсети Х.

Медведев заявил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Дональдом Трампом и Илоном Маском «на приемлемых условиях». В шутливой форме он добавил, что Москва может рассмотреть возможность принять акции Starlink в качестве формы оплаты за свои услуги.

Между Маском и Трампом разгорелся публичный спор в связи с предложенным бюджетным планом США. Накануне предприниматель подверг документ резкой критике, назвав его «отвратительной мерзостью» и призвав к его отклонению. В ответ бывший президент выразил разочарование Маском, подчеркнув, что ранее много сделал для него. Позднее Маск заявил, что именно его поддержка способствовала избранию Трампа на пост президента, а также обеспечила республиканцам контроль над обеими палатами Конгресса, напоминает RT.