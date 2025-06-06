Маск оценил шутку Медведева про готовность помирить его с Трампом

Между Маском и Трампом разгорелся публичный спор в связи с предложенным бюджетным планом США. Накануне предприниматель подверг документ резкой критике, назвав его «отвратительной мерзостью» и призвав к его отклонению. В ответ бывший президент выразил разочарование Маском, подчеркнув, что ранее много сделал для него. Позднее Маск заявил, что именно его поддержка способствовала избранию Трампа на пост президента, а также обеспечила республиканцам контроль над обеими палатами Конгресса, напоминает RT.