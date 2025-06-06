Гинекологу вынесли приговор за изнасилование почти сотни пациенток

Норвежский гинеколог приговорен к 21 году тюремного заключения за изнасилования и сексуальные домогательства в отношении 94 пациенток в период с 2004 по 2022 год. Об этом сообщает издание Hln.be.
55-летний преступник признан виновным по 70 пунктам обвинения в изнасиловании, 82 пунктам в злоупотреблении служебным положением, а также в сексуальном насилии.
Известно, что во время «осмотров» он использовал посторонние предметы и пальцы, хотя этого для медицинских целей не требовалось. Свои действия он снимал на камеру.
Помимо тюремного срока, злоумышленник лишен права заниматься медицинской практикой. Также его обязали выплатить пострадавшим денежную компенсацию.
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