Кикль раскритиковал визит Зеленского в Австрию

«Безответственно, особенно сейчас, когда многие стороны стремятся к мирным переговорам, предоставлять президенту страны, находящейся в состоянии войны, площадку», — заявил Кикль, передает издание Kosmo. По его мнению, приезд главы украинского государства может не только сделать Австрию «потенциальной целью» в случае эскалации конфликта, но и противоречит обязательствам страны, закрепленным в конституции.