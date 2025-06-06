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Кикль раскритиковал визит Зеленского в Австрию

Недовольство визитом президента Украины Владимира Зеленского в Австрию выразил лидер Австрийской партии свободы (FP?) и глава крупнейшей парламентской фракции страны Герберт Кикль. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Австрийский депутат Кикль выразил недовольство визитом Зеленского в страну.

Недовольство визитом президента Украины Владимира Зеленского в Австрию выразил лидер Австрийской партии свободы (FP?) и глава крупнейшей парламентской фракции страны Герберт Кикль. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Безответственно, особенно сейчас, когда многие стороны стремятся к мирным переговорам, предоставлять президенту страны, находящейся в состоянии войны, площадку», — заявил Кикль, передает издание Kosmo. По его мнению, приезд главы украинского государства может не только сделать Австрию «потенциальной целью» в случае эскалации конфликта, но и противоречит обязательствам страны, закрепленным в конституции.

Ранее Австрия выразила готовность предоставить свою территорию для проведения переговоров по украинскому конфликту. В то же время лидер Австрийской народной партии Кристиан Штокер подчеркнул, что Австрия придерживается политики нейтралитета и не собирается присоединяться к Североатлантическому альянсу.