Росгвардия показала кадры поимки запускавшего БПЛА под Рязанью террориста

Ранее в Росгвардии сообщили, что предотвратили диверсию на военном объекте в Рязанской области. По данным силовиков, во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и его нейтрализовали. У террориста с собой был травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, а также два подготовленных к запуску дистанционно управляемых БПЛА с гранатами РКГ-3, сообщили в ведомстве.