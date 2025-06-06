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Росгвардия показала кадры поимки запускавшего БПЛА под Рязанью террориста

Во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и его нейтрализовали, сообщили в ведомстве.

Источник: Аргументы и факты

Росгвардия в своем Telegram-канале обнародовала видео спецоперации по пресечению теракта на военном объекте в Рязанской области.

На кадрах видно, как мужчина в капюшоне и темной одежде в поле у лесополосы держит в руках дрон, предположительно, подготавливая его к взлету. Заметив приближающегося к нему сотрудника Росгвардии, он попытался скрыться. На следующих кадрах показаны лежащий на земле пистолет и беспилотник.

Ранее в Росгвардии сообщили, что предотвратили диверсию на военном объекте в Рязанской области. По данным силовиков, во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и его нейтрализовали. У террориста с собой был травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, а также два подготовленных к запуску дистанционно управляемых БПЛА с гранатами РКГ-3, сообщили в ведомстве.