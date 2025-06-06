Интервалы движения на Замоскворецкой линии метро увеличили из-за человека на пути

На северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена временно увеличили интервалы движения из-за человека на пути. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в пресс-службе Дептранса.
— На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Причем 29 мая на том уже участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена также были увеличены интервалы движения поездов из-за нахождения человека на пути. Однако в 07:19 движение уже находилось в графике. О судьбе упавшего человека не сообщалось.
24 мая женщина погибла при падении на рельсы на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро. До этого на Кольцевой линии временно увеличивали интервалы движения поездов по часовой стрелке. Накануне также из-за человека на пути не ходили составы между станциями «Красногвардейская» и «Автозаводская» Замоскворецкой линии.
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