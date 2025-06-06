Суд в Москве рассмотрел дела Россинской* о госизмене

«Россинская через социальные сети призывала оказывать поддержку украинскому батальону “Азов” (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), а также лично переводила средства на его финансирование. Она обвиняется по статьям 275, 280.4 и 205.1 УК РФ. На заседании суда подсудимая свою вину не признала», — сообщило ТАСС.