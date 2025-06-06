Суд в Москве рассмотрел дела Россинской* о госизмене

Дела Россинской начали рассматривать в суде.
Второй Западный окружной военный суд в Москве 6 июня начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении жительницы Белгорода Надежды Россинской (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Активистка женского движения «Армия красоток» обвиняется в государственной измене, финансировании терроризма и публичных призывах к деятельности против безопасности государства.
«Россинская через социальные сети призывала оказывать поддержку украинскому батальону “Азов” (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), а также лично переводила средства на его финансирование. Она обвиняется по статьям 275, 280.4 и 205.1 УК РФ. На заседании суда подсудимая свою вину не признала», — сообщило ТАСС.
По сведениям издания, судебное заседание прошло в Москве в режиме видеосвязи, так как обвиняемая содержится в следственном изоляторе Белгорода. Ранее срок ее ареста был продлен. Следующее заседание состоится 16 июня. Процесс планируется проводить в выездном формате на территории Белгорода.
Как сообщало URA.RU ранее, собиравшую деньги для ВСУ жительницу Белгорода обвинили в госизмене зимой 2025 года. Согласно данным следствия, обвиняемая под видом гуманитарной поддержки беженцам, фактически предоставляла ресурсы военизированным формированиям Украины. Кроме того, она использовала социальную сеть для распространения призывов поддерживать данные структуры.