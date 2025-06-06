«Надеюсь, что все закончится хорошо»: Иван Голунов поддержал редактора URA.RU Дениса Аллаярова

Депутат Госдумы Станислав Наумов заявил 6 июня, что дело против «Ура.ру» удивительным образом напоминает историю со сфабрикованными обвинениями против Ивана Голунова. Корреспондента и автора ряда расследований в отношении известных лиц Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. После этого большое количество журналистов, знаменитостей и СМИ высказывались в его поддержку. В мае 2021 года три бывших сотрудника МВД, сфабриковавших обвинение против Голунова, — Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов были приговорены к различным срокам. Двое были осуждены на восемь лет колонии общего режима, а Коновалов — на пять лет. Бывший начальник отдела наркоконтроля УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец был приговорен к 12 годам колонии, однако освободился условно раньше срока.