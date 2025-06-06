ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и уничтожили переправу ВСУ: главное об СВО к вечеру 6 июня

Военнослужащие группировки «Восток» освободили населенный пункт Федоровка в ДНР, зачистив более 200 зданий. Ключевую роль в операции сыграли разведчики, которые выявили огневые позиции противника и заняли их. ВСУ лишь через несколько дней обнаружили потерю контроля над населенным пунктом и попытались контратаковать, однако эта попытка была своевременно обнаружена и отражена с применением артиллерии, FPV-дронов и стрелкового оружия. По словам бойца с позывным Хаски, противник ожидал наступления на другой участок, что позволило успешно провести операцию.