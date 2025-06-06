ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и уничтожили переправу ВСУ: главное об СВО к вечеру 6 июня

Российские военные отразили попытку прорыва ВСУ в Курской области.
Российские войска в результате успешной операции освободили населенный пункт Федоровка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ. Кроме того, ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области и сбили украинский МиГ-29 в районе Красного Лимана. Также российские бойцы нанесли удары по технике и наблюдательным пунктам противника в Сумской области, и не дали продвинуться ВСУ в Курской области. Главное об СВО к 6 июня — в материале URA.RU.
ВС РФ освободили Федоровку в ДНР.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ применяют новую тактику на поле боя и бьют по Patriot у Киева: карта СВО на 6 июня.
Военнослужащие группировки «Восток» освободили населенный пункт Федоровка в ДНР, зачистив более 200 зданий. Ключевую роль в операции сыграли разведчики, которые выявили огневые позиции противника и заняли их. ВСУ лишь через несколько дней обнаружили потерю контроля над населенным пунктом и попытались контратаковать, однако эта попытка была своевременно обнаружена и отражена с применением артиллерии, FPV-дронов и стрелкового оружия. По словам бойца с позывным Хаски, противник ожидал наступления на другой участок, что позволило успешно провести операцию.
Российские военные уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области.
Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по переправе, которую украинские военные использовали для пересечения реки Оскол вблизи населенного пункта Купянск Харьковской области. В результате атаки переправа была полностью уничтожена, заявили в МО РФ.
Пленный ВСУ рассказал, как его обмануло и кинуло командование.
Украинский военнопленный Максим Суровцев рассказал, что после распределения в 101-ю бригаду его подразделение сразу отправили на передовые позиции. По его словам, командование обещало быструю ротацию и отсутствие серьезных боев, однако эти заверения не подтвердились. Когда солдаты попросили эвакуацию, им велели держать позиции, а впоследствии сообщили, что помочь не могут, передает Минобороны РФ.
ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29.
Российские войска сбили украинский МиГ-29 благодаря ошибке пилотаФото: Министерство обороны Украины.
Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбил украинский истребитель МиГ-29, осуществлявший бомбардировку в районе Красноармейского направления. По данным Минобороны РФ, пилот допустил ошибку и вошел в зону поражения комплекса, чем воспользовались российские военнослужащие. После обнаружения цели был произведен пуск ракеты, в результате чего самолет вместе с пилотом был уничтожен.
Десантники уничтожили технику и расчет ВСУ.
В Сумской области десантники из Уссурийска с помощью ударных беспилотников уничтожили технику, наблюдательный пункт и пулеметную точку ВСУ, а также ликвидировали автомобили, использовавшиеся для подвоза снабжения и ротации личного состава. Все цели были успешно поражены.
Свердловский экс-министр отправился на СВО.
Экс-министр транспорта Свердловской области Василий Старков, осужденный за получение взятки, отправился в зону спецоперации. Рассмотрение его дела было приостановлено по ходатайству Минобороны.
Старков покинул пост министра в ноябре 2023 года, после чего он дважды отправлялся на СВО. В июле его задержали в Екатеринбурге, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с учетом сотрудничества со следствием. Старков признан виновным в получении четырех миллионов рублей взятки за помощь дорожным компаниям. 3 февраля 2025 года ему был вынесен приговор, арестовано имущество и аннулирована государственная награда.
Песков прокомментировал ночные атаки ВС РФ по Украине.
Песков заявил, что ночные атаки ВС РФ по украинским объектам — это ответ Киеву за терактыФото: Роман Наумов © URA.RU.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетные удары по военным объектам Украины являются частью российской спецоперации и ответом на теракты Киева в Курской и Брянской областях. Он подчеркнул, что все действия российских военных направлены на противодействие киевскому режиму и его террористическим действиям.
В Минобороны РФ сообщили, что 6 июня российские войска нанесли масштабный удар по объектам военной инфраструктуры на Украине. В частности, среди целей ВС РФ были склады и вооружения ВСУ.
Якушев передал российским военным передовую технику.
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев передал российским военнослужащим из группировки «Центр» беспилотники и усилители при поддержке Центра беспилотных систем и фонда «Наша Правда». По его словам, дроны используются бойцами для разведки, обнаружения противника и корректировки артиллерийского огня. Военным также передали радиостанции, антидроновые устройства и аккумуляторы.
Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Курской области.
Украинские штурмовые группы безуспешно пытались прорвать оборону в районе села Теткино Курской области. В ответ российские военные применили ударные дроны «Молния» для контроля и поражения противника. Работу техники обеспечивали операторы БПЛА из первой саперной бригады, имеющие значительный боевой опыт. Российские войска успешно удерживали оборону, не позволяя противнику закрепиться, передает Пятый канал.