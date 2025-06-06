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В ЮАР надувной батут с детьми подбросило на 12 метров из-за сильного ветра

Один ребенок получил перелом черепа, второй — перелом руки.

Источник: Аргументы и факты

В ЮАР сильный порыв ветра подхватил надувной батут, на котором находились дети, и подбросил его на высоту свыше 12 метров. Об этом сообщает издание The Sun.

В результате произошедшего двое несовершеннолетних выпали из конструкции, получив серьезные травмы. В публикации уточняется, что один ребенок получил перелом черепа, второй — перелом руки.

Также отмечается, что после того, как батут подбросило вверх, он пролетел примерно 15 метров и приземлился уже без детей.

Ранее сообщалось, что в Самарской области завели дело после травмирования ребенка на аттракционе.