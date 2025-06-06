Трое полицейских погибли в страшном ДТП с бензовозом под Астраханью

Главк СК РФ по Астраханской области сообщил в своем Телеграм-канале о страшном ДТП с легковым автомобилем и бензовозом в результате которого погибли трое сотрудников полиции. Следствие представило снимок с места происшествия, который говорит о том, что столкновение было очень сильным. Всю заднюю часть легкового автомобиля разорвало и искорежило.