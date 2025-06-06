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Трое полицейских погибли в страшном ДТП с бензовозом под Астраханью

Главк СК РФ по Астраханской области сообщил в своем Телеграм-канале о страшном ДТП с легковым автомобилем и бензовозом в результате которого погибли трое сотрудников полиции.

Главк СК РФ по Астраханской области сообщил в своем Телеграм-канале о страшном ДТП с легковым автомобилем и бензовозом в результате которого погибли трое сотрудников полиции. Следствие представило снимок с места происшествия, который говорит о том, что столкновение было очень сильным. Всю заднюю часть легкового автомобиля разорвало и искорежило.

По данным следствия, авария произошла сегодня на автодороге Р-215 Астрахань-Махачкала в Лиманском районе.

В результате погибли трое сотрудников полиции, которые находились в легковом автомобиле’Лада".

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП, ожидается процессуальное решение.