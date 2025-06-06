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В Астраханской области в аварии с бензовозом погибли трое полицейских

Авария произошла 6 июня вечером на автотрассе Р-215 Астрахань — Махачкала.

Источник: АиФ

Легковая машина столкнулась с бензовозом в Лиманском районе Астраханской области, в результате ДТП погибли трое полицейских. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Отмечается, что авария произошла 6 июня вечером на автотрассе Р-215 Астрахань — Махачкала. Столкнулись машина марки «Лада» и бензовоз.

«В результате аварии погибли трое сотрудников полиции, которые находились в легковом автомобиле», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возле Потапово в ДТП погибли две 13-летние девочки. Водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.