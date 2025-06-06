BBC: Украина испытывает серьезный дефицит FPV-дронов

«Еще год назад украинские солдаты могли позволить себе запустить по 100 FPV-дронов в день, теперь такого они позволить не могут. Украина начала серьезно отставать от России по количеству и качеству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — сообщает BBC.