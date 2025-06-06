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В Астраханской области трое полицейских на трассе погибли в ДТП с бензовозом

Предварительно, водитель Лады не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 6 июня в Астраханской области на автодороге Астрахань — Махачкала в аварии с бензовозом погибли трое сотрудников полиции. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СК России.

Собеседник отметил, что авария произошла вечером 6 июня, где столкнулись автомобиль «Лада» и бензовоз.

«В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, которые находились в легковом автомобиле», — уточнил он.

В свою очередь представитель регионального главка МВД сказал, что, предварительно, водитель легковушки не справился с управлением, съехал с дороги на обочину, а потом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «МАЗ».

Как писал сайт KP.RU, днем 22 мая в Краснодарском крае в ДТП погибли трое молодых мужчин, еще двое пострадали. Предварительно, водитель Lada Priora превысил скорость и не справился с управлением. На закруглении дороги легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом.