В Астраханской области трое полицейских на трассе погибли в ДТП с бензовозом

Вечером 6 июня в Астраханской области на автодороге Астрахань — Махачкала в аварии с бензовозом погибли трое сотрудников полиции. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СК России.
Собеседник отметил, что авария произошла вечером 6 июня, где столкнулись автомобиль «Лада» и бензовоз.
«В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, которые находились в легковом автомобиле», — уточнил он.
В свою очередь представитель регионального главка МВД сказал, что, предварительно, водитель легковушки не справился с управлением, съехал с дороги на обочину, а потом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «МАЗ».
Как писал сайт KP.RU, днем 22 мая в Краснодарском крае в ДТП погибли трое молодых мужчин, еще двое пострадали. Предварительно, водитель Lada Priora превысил скорость и не справился с управлением. На закруглении дороги легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом.