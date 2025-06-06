Задержана школьница, выбросившая новорожденного из окна в Ленобласти

Правоохранительные органы задержали 15-летнюю школьницу, подозреваемую в покушении на убийство новорожденного ребенка. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в следственном отделе по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области.
В отношении жительницы поселка Дубровка возбуждено уголовное дело и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, обвиняемая родила ребенка в квартире, поместила его в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа. Новорожденному была оказана медицинская помощь в больнице, передает Telegram-канал Следкома.
О произошедшем стало известно 5 июня. Местные жители нашли пакет с новорожденной у дома 11 по улице Томилина. Позднее ребенка госпитализировали. Сообщалось, что у младенца диагностировали гематомы на голове.