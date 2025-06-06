Украинский дрон сбили у Курской АЭС в Курчатове

Обломки беспилотника упали на парковке АЭС.
Украинский беспилотник был сбит над территорией Курской АЭС в городе Курчатов вечером 6 июня. Как сообщает telegram-канал Mash, обломки дрона упали на парковку строящегося энергоблока АЭС-2, повредив автомобиль, находившийся у проходной станции.
По данным источника, в период с 16:30 до 22:05 системы противовоздушной обороны на территории Курской области уничтожили и обезвредили 25 украинских беспилотников. Атаки зафиксированы в различных районах региона: четыре прилета в Конышевском, четыре — в Железногорском, один — в Курском, три — в Фатежском, семь — в Курчатовском, два — в Щигровском районах и четыре — в самом Железногорске. «Наша ПВО уничтожила и обезвредила 25 украинских БПЛА в промежутке между 16:30 и 22:05», — приводит Mash информацию о действиях сил безопасности. При этом, официальных данных не поступало.
В результате атак в Курском районе повреждены фасад здания и вентиляционные трубы. На автодороге Щигры-Косоржа произошел пожар из-за горящих обломков сбитых дронов. В Курчатове пострадала машина, припаркованная у пропускного пункта строящейся АЭС-2. Пострадавших среди персонала и местных жителей нет.
В мае президент России Владимир Путин посетил Курскую область. В ходе поездки глава государства встретился с волонтерами, ознакомился с ходом строительства атомной электростанции в Курчатове, а также провел рабочее совещание с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Президент распорядился усилить силы, занимающиеся разминированием территории региона, и одобрил инициативу о продлении выплаты в размере 65 тысяч рублей для граждан, которые пока не имеют возможности вернуться в свои дома, напоминает RT.