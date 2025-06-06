Украинский дрон сбили у Курской АЭС в Курчатове

По данным источника, в период с 16:30 до 22:05 системы противовоздушной обороны на территории Курской области уничтожили и обезвредили 25 украинских беспилотников. Атаки зафиксированы в различных районах региона: четыре прилета в Конышевском, четыре — в Железногорском, один — в Курском, три — в Фатежском, семь — в Курчатовском, два — в Щигровском районах и четыре — в самом Железногорске. «Наша ПВО уничтожила и обезвредила 25 украинских БПЛА в промежутке между 16:30 и 22:05», — приводит Mash информацию о действиях сил безопасности. При этом, официальных данных не поступало.