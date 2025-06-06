В Самарской области автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

Ранее в Хабаровском крае, в селе Воронежская-2, опрокинулся автобус с детьми. Как передает СУ СК РФ по Хабаровскому краю, у транспортного средства произошел отказ тормозной системы. К счастью, обошлось без погибших. Дети получили ушибы и были госпитализированы. Сотрудники МЧС устранили последствия аварии. В настоящее время следователи осуществляют осмотр места происшествия в рамках расследования уголовного дела по факту переворота автобуса в Хабаровском крае.