В Самарской области автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

Автобус совершил наезд на отбойник и перевернулся в придорожный кювет в Самарской области, пострадали пять человек, проинформировали журналистов в областном ГУ МВД России.
Согласно данным, собранным инспекторами ГИБДД, в 20:45 (19:45 по московскому времени) на 80-м километре автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград 56-летний водитель автобуса в ходе движения допустил наезд на отбойное сооружение, после чего транспортное средство было отброшено в кювет и перевернулось. Пятеро пассажиров автобуса доставлены в медучреждение, указано в сообщении регионального главка МВД.
Движение по трассе не ограничено, на месте инцидента работают сотрудники полиции, устанавливающие все детали произошедшего.
В связи с происшествием организована доследственная проверка, об этом сообщается в Telegram-канале областного СУ СК России. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее в Хабаровском крае, в селе Воронежская-2, опрокинулся автобус с детьми. Как передает СУ СК РФ по Хабаровскому краю, у транспортного средства произошел отказ тормозной системы. К счастью, обошлось без погибших. Дети получили ушибы и были госпитализированы. Сотрудники МЧС устранили последствия аварии. В настоящее время следователи осуществляют осмотр места происшествия в рамках расследования уголовного дела по факту переворота автобуса в Хабаровском крае.