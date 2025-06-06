Украинские дроны попытались атаковать Курскую область

«В результате падения обломков дронов в Курском районе были повреждены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик одного из предприятий. Кроме того, недалеко от города Щигры после падения фрагментов беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб», — сообщил Хинштейн.