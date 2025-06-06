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Украинские дроны попытались атаковать Курскую область

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников ВСУ над Курской областью в ночь на 6 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Беспилотники ВСУ снова атаковали Курскую область.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников ВСУ над Курской областью в ночь на 6 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате падения обломков дронов в Курском районе были повреждены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик одного из предприятий. Кроме того, недалеко от города Щигры после падения фрагментов беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб», — сообщил Хинштейн.

Врио губернатора подчеркнул, что погибших и пострадавших нет. Он призвал жителей сохранять бдительность и строго соблюдать меры безопасности.

Как уточняло URA.RU ранее, в ночь на 3 июня в результате удара в Рыльском районе Курской области погиб мирный житель. Сообщалось о повреждениях инфраструктуры и возгораниях после падения обломков дронов.