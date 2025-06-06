Хинштейн: в небе над Курской областью сбили несколько беспилотников ВСУ

Силы ПВО России сбили в небе над Курской областью несколько беспилотников ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал временно исполняющий обязанности губернатор Александр Хинштейн.
Он уточнил, что в результате падения обломков в Курском районе посечены фасад здания, труда водоснабжения и электропогрузчик ООО «Грибная радуга».
Также обломки упали близ города Щигров. Там загорелась сухая трава, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Погибших и пострадавших в результате атаки дронов ВСУ нет, отметил врио губернатора, призвав местных жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.
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