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Хинштейн: в небе над Курской областью сбили несколько беспилотников ВСУ

Силы ПВО России сбили в небе над Курской областью несколько беспилотников ВСУ.

Силы ПВО России сбили в небе над Курской областью несколько беспилотников ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал временно исполняющий обязанности губернатор Александр Хинштейн.

Он уточнил, что в результате падения обломков в Курском районе посечены фасад здания, труда водоснабжения и электропогрузчик ООО «Грибная радуга».

Также обломки упали близ города Щигров. Там загорелась сухая трава, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Погибших и пострадавших в результате атаки дронов ВСУ нет, отметил врио губернатора, призвав местных жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

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