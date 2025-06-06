«СВ»: родные солдат ВСУ вышли на акцию протеста в Киеве

«Родственники украинских солдат в соцсетях жалуются, что их родных и близких перестали даже включать в списки пропавших без вести, игнорируя тот факт, что они неделями не выходят на связь со своими женами и родителями. Родные и близкие уничтоженных солдат 92-й ОШБр решили напомнить о своем существовании, выйдя на акцию протеста в Киеве», — сказано в сообщении telegram-канала.