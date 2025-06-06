«СВ»: родные солдат ВСУ вышли на акцию протеста в Киеве

Родственники пропавших солдат ВСУ устроили акцию протеста.
В Киеве прошла акция протеста, организованная родственниками и друзьями военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Участники попытались привлечь внимание к судьбе бойцов, которые, по их словам, пропали без вести на Сумском направлении, сообщает telegram-канал «Северный ветер».
«Родственники украинских солдат в соцсетях жалуются, что их родных и близких перестали даже включать в списки пропавших без вести, игнорируя тот факт, что они неделями не выходят на связь со своими женами и родителями. Родные и близкие уничтоженных солдат 92-й ОШБр решили напомнить о своем существовании, выйдя на акцию протеста в Киеве», — сказано в сообщении telegram-канала.
Отмечается, что несмотря на усилия протестующих, привлечь внимание широкой общественности и властей им не удалось. Информация о судьбе многих бойцов по-прежнему отсутствует.
Ранее бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявлял, что более 400 тысяч военнослужащих ВСУ числятся пропавшими без вести, а значительная часть из них, по данным российских источников, может быть погибшими. Глава ДНР Денис Пушилин также отмечал рост числа пленных украинских солдат, среди которых есть как мобилизованные, так и добровольцы.