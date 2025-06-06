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Downdetector: в работе YouTube в ряде стран произошел сбой

Сбой в работе видеохостинга YouTube зафиксирован в ряде стран 6 июня. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который специализируется на мониторинге популярных интернет-ресурсов.

Более 80% человек не могут попасть на сайт видеохостинга.

Сбой в работе видеохостинга YouTube зафиксирован в ряде стран 6 июня. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который специализируется на мониторинге популярных интернет-ресурсов.

По информации сервиса, большинство пользователей (81%) столкнулись с трудностями при входе на сайт. Еще 16% сообщили о невозможности воспроизвести видео, а 3% — о сбоях в работе мобильного приложения.

Больше всего обращений поступило из США — свыше пяти тысяч человек сообщили о проблемах с сервисом. Кроме США, жалобы на перебои в работе YouTube поступают из Великобритании, Франции, Польши и других стран Европы.