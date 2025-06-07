СУ СК: В Астраханской области в ДТП погибли трое сотрудников полиции

В Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого погибли трое сотрудников полиции. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в Икрянинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области.