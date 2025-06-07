СУ СК: В Астраханской области в ДТП погибли трое сотрудников полиции

В Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого погибли трое сотрудников полиции. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в Икрянинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области.
По предварительным данным, ДТП произошло на автодороге Р-215 Астрахань-Махачкала в Лиманском районе Астраханской области. Столкнулись легковой автомобиль «Лада», в котором находились полицейские, и бензовоз. В результате аварии все трое сотрудников полиции погибли.
— В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.
4 июня два грузовика столкнулись с тремя легковыми автомобилями на 73-м километре трассы А-107 возле подмосковного Щелкова. В результате аварии пострадала пятилетняя девочка, ее госпитализировали.