Губернатору Сальдо отправили кадры его затопленного дома в Херсоне

Сальдо заявил, что получил от украинских провокаторов фото его затопленного дома.
Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо неизвестные отправили видеозаписи затопленного микрорайона в Херсоне, где ранее находился его личный дом. Об этом рассказал сам Сальдо, отметив, что инцидент произошел накануне второй годовщины разрушения Каховской гидроэлектростанции.
«Это дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым. Мне направили кадры затопленного района, чтобы поглумиться, чтобы показать, что и мой дом затоплен», — пояснил Владимир Сальдо РИА Новости. По его словам, подобные действия направлены на психологическое давление и имеют провокационный характер.
Он напомнил, что ВСУ нанесли удары по Каховской гидроэлектростанции с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, которые отсутствуют на вооружении российской армии. В связи с этим, по его словам, все заявления Киева о причастности Москвы к разрушению Каховской ГЭС не соответствуют действительности и являются элементами информационной кампании.