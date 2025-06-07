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Губернатору Сальдо отправили кадры его затопленного дома в Херсоне

Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо неизвестные отправили видеозаписи затопленного микрорайона в Херсоне, где ранее находился его личный дом. Об этом рассказал сам Сальдо, отметив, что инцидент произошел накануне второй годовщины разрушения Каховской гидроэлектростанции.

Сальдо заявил, что получил от украинских провокаторов фото его затопленного дома.

Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо неизвестные отправили видеозаписи затопленного микрорайона в Херсоне, где ранее находился его личный дом. Об этом рассказал сам Сальдо, отметив, что инцидент произошел накануне второй годовщины разрушения Каховской гидроэлектростанции.

«Это дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым. Мне направили кадры затопленного района, чтобы поглумиться, чтобы показать, что и мой дом затоплен», — пояснил Владимир Сальдо РИА Новости. По его словам, подобные действия направлены на психологическое давление и имеют провокационный характер.

Он напомнил, что ВСУ нанесли удары по Каховской гидроэлектростанции с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, которые отсутствуют на вооружении российской армии. В связи с этим, по его словам, все заявления Киева о причастности Москвы к разрушению Каховской ГЭС не соответствуют действительности и являются элементами информационной кампании.