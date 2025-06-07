Губернатору Сальдо отправили кадры его затопленного дома в Херсоне

«Это дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым. Мне направили кадры затопленного района, чтобы поглумиться, чтобы показать, что и мой дом затоплен», — пояснил Владимир Сальдо РИА Новости. По его словам, подобные действия направлены на психологическое давление и имеют провокационный характер.