Хинштейн: Система ПВО сбила несколько вражеских БПЛА над Курской областью

Ранее российские средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 16 украинских беспилотников. Атаки были зафиксированы сразу в трёх регионах страны — наибольшее число дронов было сбито над Курской областью (14 БПЛА), по одному дрону удалось перехватить в небе над Белгородской и Брянской областями.