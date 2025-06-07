Хинштейн: Система ПВО сбила несколько вражеских БПЛА над Курской областью

В результате падения обломков в Курском районе зафиксированы незначительные повреждения: пострадали фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик на территории предприятия ООО «Грибная радуга». Вблизи города Щигры обломки БПЛА спровоцировали возгорание сухой травы, которое было оперативно потушено.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Хинштейн призвал местных жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися атаками.
Ранее российские средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 16 украинских беспилотников. Атаки были зафиксированы сразу в трёх регионах страны — наибольшее число дронов было сбито над Курской областью (14 БПЛА), по одному дрону удалось перехватить в небе над Белгородской и Брянской областями.