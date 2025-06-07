ПВО уничтожила воздушные цели в Тульской области

Силами ПВО с 15:00 до 23:00 по московскому времени были уничтожены вражеские воздушные цели в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Миляев отметил, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется. Он призвал жителей области к бдительности, соблюдению мер безопасности и предосторожности.
Ранее силы ПВО России сбили в небе над Курской областью несколько беспилотников ВСУ, об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Он уточнил, что в результате падения обломков в Курском районе повреждены фасад здания, труба водоснабжения и электропогрузчик ООО «Грибная радуга». Также обломки упали вблизи города Щигры. Там загорелась сухая трава, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших в результате атаки дронов ВСУ нет, отметил врио губернатора, призвав местных жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.
Вооруженные формирования Украины регулярно обстреливают регионы России, как приграничные, так и тыловые, с использованием беспилотников, ракет и реактивных систем залпового огня и воздушных шаров.
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