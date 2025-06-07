В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

В ночь на 6 июня ВСУ проводили масштабные удары беспилотниками по различным регионам России. Под атаки дронов попали Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, а также ряд других территорий. Кроме того, поступила информация об успешном отражении ракетной атаки на территорию Крыма. Сообщается, что украинские военные нанесли удар по аэропорту в Брянской области, в результате чего, по свидетельствам очевидцев, произошло возгорание. В утренние часы в городе Энгельс Саратовской области вражеский беспилотник упал на жилой дом, по предварительным данным, целью атаки также выступал местный аэродром.