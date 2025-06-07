ПВО сбила 82 украинских БПЛА за 9,5 часов над 8 регионами России

С 14:30 6 июня до 00:00 7 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией семи областей России и Московского региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве обороны РФ.
— В период с 14.30 мск 6 июня до 00.00 мск 7 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей и Московского региона, — говорится в сообщении.
Прошлой ночью системы противовоздушной обороны ликвидировали 30 украинских беспилотников. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы Украины обстреляли свиноводческий комплекс «Хоромное» в Климовском районе Брянской области. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе компании «Мираторг».