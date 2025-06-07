ПВО сбила 82 украинских БПЛА за 9,5 часов над 8 регионами России

С 14:30 6 июня до 00:00 7 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией семи областей России и Московского региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве обороны РФ.