В Ростовской области проверят фото с нацистскими жестами подростков

В пятницу в ряде соцсетей города Волгодонска в Ростовской области распространялись фотографии, на которых якобы волгодонские школьники на фоне знамени Победы демонстрируют знаки, похожие на нацистское приветствие. Сообщается, что подросткам на вид 14−15 лет, некоторые из них понимали, что совершают противоправные действия, и фотографировались в масках, скрывающие их лица. Вечером полиция Ростовской области прокомментировала появление этих фотографий, не уточняя, в каком городе региона произошел этот инцидент.