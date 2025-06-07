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В Ростовской области проверят фото с нацистскими жестами подростков

Ростовская полиция нашла подростков, показывавших похожие на нацистские жесты.

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Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту размещения в интернет фотографий, где несовершеннолетние в Ростовской области демонстрируют, вероятно, нацистские жесты, самих участников инцидента установили и доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.

В пятницу в ряде соцсетей города Волгодонска в Ростовской области распространялись фотографии, на которых якобы волгодонские школьники на фоне знамени Победы демонстрируют знаки, похожие на нацистское приветствие. Сообщается, что подросткам на вид 14−15 лет, некоторые из них понимали, что совершают противоправные действия, и фотографировались в масках, скрывающие их лица. Вечером полиция Ростовской области прокомментировала появление этих фотографий, не уточняя, в каком городе региона произошел этот инцидент.

«Проводится проверка по факту размещения в сети интернет фотографий, на которых несовершеннолетние демонстрируют жесты, предположительно относящиеся к экстремистской идеологии. Все участники инцидента были установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что дети еще не достигли возраста, с которого наступает уголовная или административная ответственность. В связи с этим в отношении их законных представителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД РФ по Ростовской области.