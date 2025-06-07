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Силы ПВО сбили 82 украинских дронов над регионами РФ

Силы ПВО сбили 82 украинских БПЛА в период с 14:30 6 июня до 00:00 по московскому времени 7 июня. Об этом сообщает Минобороны.

Силы ПВО за вечер сбили более 80 украинских дронов.

Силы ПВО сбили 82 украинских БПЛА в период с 14:30 6 июня до 00:00 по московскому времени 7 июня. Об этом сообщает Минобороны.

«ПВО с 14.30 мск 6 июня до 00.00 мск 7 июня перехватила и уничтожила 82 украинских БПЛА над 7 областями и территорией московского региона», — сообщили в ведомстве. Беспилотники сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей и Московского региона.

В ночь на 7 июня в Курской области средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. В Тамбовской области в связи с возможной угрозой применения беспилотников была объявлена воздушная тревога, о чем уведомило приложение МЧС России.