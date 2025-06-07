Силы ПВО сбили 82 украинских дронов над регионами РФ

В ночь на 7 июня в Курской области средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. В Тамбовской области в связи с возможной угрозой применения беспилотников была объявлена воздушная тревога, о чем уведомило приложение МЧС России.