Силы ПВО сбили 82 украинских дронов над регионами РФ

Силы ПВО за вечер сбили более 80 украинских дронов.
Силы ПВО сбили 82 украинских БПЛА в период с 14:30 6 июня до 00:00 по московскому времени 7 июня. Об этом сообщает Минобороны.
«ПВО с 14.30 мск 6 июня до 00.00 мск 7 июня перехватила и уничтожила 82 украинских БПЛА над 7 областями и территорией московского региона», — сообщили в ведомстве. Беспилотники сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей и Московского региона.
В ночь на 7 июня в Курской области средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. В Тамбовской области в связи с возможной угрозой применения беспилотников была объявлена воздушная тревога, о чем уведомило приложение МЧС России.