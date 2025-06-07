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Под Курском фасад здания оказался поврежден из-за атаки украинских БПЛА

Серьёзных последствий удалось избежать, благодаря слаженной работе экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны России сбили несколько украинских беспилотников над территорией Курской области, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате падения обломков в Курском районе были зафиксированы незначительные повреждения: пострадали фасад одного из зданий, водопроводная труба и электрический погрузчик, принадлежащий компании «Грибная радуга».

Хинштейн уточнил, что серьёзных последствий удалось избежать, благодаря слаженной работе экстренных служб. В районе города Щигры после падения обломков загорелась сухая трава, однако возгорание быстро локализовали и ликвидировали.

Он также подчеркнул, что обошлось без жертв и раненых. Все профильные службы региона продолжают мониторинг обстановки и обеспечивают безопасность на местах.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии не допустили совершения теракта с использованием беспилотников на военном объекте в Рязанской области, оказавший сопротивление преступник нейтрализован.