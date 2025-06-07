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Росавиация: введены временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

В двух столичных аэропортах — Жуковский и Домодедово — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения на полеты введены с 00:21 по Москве. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — следует из сообщения Росавиации в Telegram-канале. В федеральном управлении уточнили, что подобные ограничения введены для того, чтобы создать безопасность передвижения гражданских авиалайнеров.

Напомним, что ранее ограничительные меры в аэропортах Домодедово и Жуковский вводились меньше суток назад — вечером 5 июня.

При этом в ночь на 28 мая были введены временные ограничения на работу аэропортов во Владимире, Иванове, Костроме и Ярославле.