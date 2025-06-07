Росавиация ограничила работу двух московских аэропортов

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом проинформировал официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово (код ИКАО: UUDD) и Жуковский (Раменское; UUBW)», — говорится в сообщении Кореняко, опубликованного в телеграм-канале.
Накануне вечером, 7 июня, в аэропортах Домодедово и Жуковский уже вводили временные ограничения на обслуживание рейсов гражданской авиации. Но позднее они были сняты.
Также сообщалось об ограничениях на полеты в аэропорту Калуги. Об их отмене Росавиация пока не информировала.