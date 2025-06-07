Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в направлении Московского региона. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Московский регион, — говорится в сообщении.
Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Помимо этого, в пресс-службе Минобороны сообщили, что с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией восьми областей России и Московского региона.
В Подмосковье бывший военнослужащий сбил украинский дрон благодаря сломанной ноге, которая помогла ему занять удобную позицию для выстрела по аппарату из ружья. Обломки уничтоженного беспилотника упали в поле и сгорели.