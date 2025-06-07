Трамп объяснил неадекватное поведение Маска

Трамп прокомментировал поведение Маска.
Американский лидер Дональд Трамп объясняет поведение бизнесмена Илона Маска в ходе их скандального конфликта тем, что якобы предприниматель был под наркотиками. Об этом сообщают источники.
«Трамп считает, что “сумасшедшее” поведение Маска может быть связано с приемом наркотиков», — передает The New York Times со ссылкой на источники. Маск жестко раскритиковал законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью».
В ответ Трамп заявил, что разочарован позицией бизнесмена, уточнив, что ранее «сделал для него многое». Позже Маск сказал, что президенту США стоит объявить импичмент. На его место он предложил действующего вице-президента Джей Ди Вэнса.