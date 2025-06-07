Семь регионов и десятки сбитых БПЛА: ВСУ атакует Россию. Онлайн-трансляция

Силы ПВО сбили 82 украинских БПЛА в период с 14:30 6 июня до 00:00 по московскому времени 7 июня. Беспилотники сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей и Московского региона. Где еще сбивают беспилотники, есть ли пострадавшие — в трансляции URA.RU.