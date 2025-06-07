Семь регионов и десятки сбитых БПЛА: ВСУ атакует Россию. Онлайн-трансляция

ПВО сбили десятки беспилотников.
Силы ПВО сбили 82 украинских БПЛА в период с 14:30 6 июня до 00:00 по московскому времени 7 июня. Беспилотники сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей и Московского региона. Где еще сбивают беспилотники, есть ли пострадавшие — в трансляции URA.RU.
02:40 Система ПВО сбила несколько вражеских беспилотников над Курской областью. В результате падения обломков в Курском районе посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО «Грибная радуга», — пишет глава региона Александр Хинштейн.
02:40 Украинский дрон сбили у Курской АЭС в Курчатове. Обломки беспилотника упали на парковке АЭС-2, которая расположена рядом, — сообщает Mash.
02:41 Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочти 200 дронов атаковали Россию, взрывы в аэропорту и пожар на НПЗ: карта ударов ВСУ 6 июня.
02:42 Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет, — сообщил губернатор области Павел Малков.
02:48 Временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты. Соответствующее сообщение опубликовала Росавиация.
03:22 Украинский БПЛА сбит системой ПВО на подлете к Москве. На месте его уничтожения работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет, пишет Shot.
03:40 Росгвардия для защиты от БПЛА усилит охрану и снабдит охранные подразделения новым оружием. Об этом говорится в соответствующем проекте приказа, с которым ознакомился ТАСС.
03:46 В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Соответствующее сообщение опубликовала Росавиация.
04:31 ВСУ атакуют Смоленскую область. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ вблизи города Смоленска подавлен БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и оперативные службы, сообщает глава региона Василий Анохин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРаненые мирные, разбитые окна и риск нападения на АЭС: карта атак БПЛА 7 июня.
05:12 Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.
05:36 Силами ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.
08:37 В аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
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