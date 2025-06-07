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Собянин: ПВО уничтожила один БПЛА ВСУ, летевший на Москву

Средствами ПВО уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Московский регион.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ сбили беспилотник ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы и области. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин. Мэр Москвы сообщил об отражении атаки в 7 июня в 00:33 по мск.

«ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он. При этом Собянин подчеркнул, что на месте происшествия оперативно работают сотрудники аварийно-спасательных служб, обследуя район падения фрагментов БПЛА. Накануне в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения. Ранее, в ночь на 6 июня, градоначальник сообщил об уничтожении девяти БПЛА на подлете к Москве.